Эксперт рассказал о пользе варенья из фейхоа

Варенье из фейхоа может принести пользу при умеренном потреблении и правильном рецепте приготовления. Однако, несмотря на положительные свойства, этот продукт способен навредить людям с сахарным диабетом, гипертиреозом и аллергическими реакциями.

Как передает Day.Az, об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов "Газете.Ru".

"От варенья стоит отказаться при сахарном диабете из-за высокого содержания сахара. Даже при замене сахара на подсластители - фруктоза из фейхоа повышает гликемию. Кроме того, избыток легкоусвояемых углеводов способствует накоплению жира. Из-за содержания йода фейхоа противопоказано при гипертиреозе", - объяснил врач.

Он также добавил, что важно учитывать возможность возникновения аллергических реакций. Белоусов отметил, что язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью в стадии обострения тоже могут служить противопоказаниями к употреблению варенья, поскольку содержащиеся в нем кислота и клетчатка способны раздражать слизистую оболочку.

Специалист рекомендует взрослым ограничиваться двумя чайными ложками варенья в день, а детям старше трех лет - половиной чайной ложки не более трех раз в неделю.

"Даже после варки остаются флавоноиды, которые снижают окислительный стресс и воспаление. Это хороший источник йода (в меньшей степени, чем в свежем виде), что особенно актуально для жителей регионов с йододефицитом. Остатки витамина C и фитонутриентов поддерживают защитные функции организма. При разумном количестве сахара варенье из фейхоа - более полезная альтернатива промышленным десертам", - резюмировал врач.