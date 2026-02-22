Фрукты могут сыграть заметную роль в профилактике гипертонии.

После фастфуда, колбас и солений многие люди, склонные к скачкам давления, могут почувствовать себя хуже. Во избежание упадка сил эксперты-кардиологи предложили добавлять к основному приему пищи десерт в виде банана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Зачем съедать банан после соленого?

В бананах содержится калий, минерал, помогающий организму выводить избыток натрия через почки. Чем меньше натрия задерживается в организме, тем ниже давление на стенки сосудов.

Банан, как сообщили эксперты портала Parade, считают удачным дополнением к соленым блюдам: он помогает мягко компенсировать избыток соли в рационе.

Помимо калия, бананы содержат:

растворимую клетчатку (пектин), которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина;

антиоксиданты;

магний, поддерживающий нормальный сердечный ритм.

Регулярное употребление фруктов в целом связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько бананов нужно для пользы?

Специалисты сходятся во мнении, что одного банана в день более чем достаточно. Увеличение количества фруктов в рационе не усиливает эффект, зато может добавить лишние калории и избыток калия. Бананы не заменяют лечение и не способны резко снизить давление.

Кроме того, людям с заболеваниями почек и тем, кто принимает препараты, повышающие уровень калия, стоит обсудить увеличение потребления бананов с врачом.