Диетолог объяснила пользу ананаса для худеющих

Свежий или сушеный ананас называют "здоровой заменой" сладкому в рационе и продуктом для ускорения метаболизма. Однако врачи советуют не путать эффект сытости с реальным жиросжиганием.

эндокринолог и диетолог Наталья Ковалева в разговоре с порталом "Здоровье Mail" отметила, что ананас не способен напрямую сжигать жир. Его главный компонент - бромелайн - помогает расщеплять белки, а не жировые отложения.

Почему ананас все же стоит добавить в рацион?

Несмотря на то, что ананас не способен ускорять жиросжигание, продукт будет полезен в рационе худеющих. И свежий, и тем более сушеный ананас содержит клетчатку, которая продлевает чувство сытости и помогает сократить количество перекусов в течение дня.

Эксперты издания Wirtualna Polska добавили, что сухофрукты из ананаса:

дают быстрый заряд энергии;

содержат витамин С и витамины группы B;

поддерживают работу пищеварения.

За счет этих свойств продукт может косвенно помогать в снижении веса.

Как правильно есть ананас?

Для того чтобы получить пользу, важно выбирать сушеный ананас без добавленного сахара и сиропов. Оптимальная порция - небольшая горсть в день, которую добавляют в салаты, каши, йогурты или смешивают с орехами.

Свежий ананас можно есть по 150-200 г в день (по 1-2 кружка). В большем количестве кислый продукт навредит слизистой желудка. Кстати, при гастрите и повышенной кислотности, при чувствительной эмали зубов и склонности к аллергии экзотический плод из рациона убирают по согласованию с врачом.