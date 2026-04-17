Малина защищает организм от воспалительных заболеваний

Вещества в составе малины могут защищать организм от хронического воспаления и связанных с ним заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Фармацевтического колледжа Галготиас (Индия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS).

Исследователи провели анализ ранее опубликованных данных и изучили, как компоненты малины влияют на воспалительные процессы в организме. Воспаление является нормальной реакцией иммунной системы на инфекции и повреждения, однако при хроническом течении оно может способствовать развитию серьезных заболеваний, включая болезни сердца, нейродегенеративные расстройства, артрит и рак.

Как показал мета-анализ, малина богата биологически активными веществами - прежде всего полифенолами, такими как антоцианы, флавоноиды и эллаговая кислота. Эти соединения обладают выраженными антиоксидантными свойствами.

По данным авторов, активные компоненты малины способны воздействовать на ключевые сигнальные пути, связанные с воспалением, включая MAPK, NF-κB и JAK-STAT. Они помогают снижать выработку провоспалительных молекул и подавлять активность процессов, лежащих в основе хронических заболеваний.

Кроме того, исследователи отмечают потенциальные защитные эффекты для сердечно-сосудистой системы, мозга и обмена веществ.

При этом ученые подчеркивают, что большинство данных получены в рамках лабораторных и обзорных исследований. Для подтверждения клинического эффекта необходимы дополнительные исследования с участием людей.