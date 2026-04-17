Назван калорийный продукт, который снижает риск ожирения

Цельное молоко может снижать риска ожирения у детей, несмотря на более высокое содержание жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании использовались данные крупной долгосрочной программы наблюдений за здоровьем детей. Ученые отслеживали, какое молоко употребляли дети в раннем возрасте - цельное, с пониженной жирностью или обезжиренное - и сопоставляли эти данные с показателями массы тела и жировой ткани в возрасте пяти и восьми лет.

Оказалось, что у детей, регулярно употреблявших цельное молоко, индекс массы тела был ниже, а риск развития ожирения к восьми годам снижался на 69% по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. В целом более высокая жирность молока оказалась связана с более благоприятными показателями состава тела.

Исследователи отмечают, что полученные результаты ставят под сомнение прежние рекомендации по детскому питанию, ориентированные на обезжиренные молочные продукты. Авторы предполагают, что молочный жир может усиливать чувство насыщения и тем самым снижать потребление фастфуда, кондитерских изделий и сладких напитков. Однако точные механизмы этой связи пока не установлены.