Шеф объяснила, что нужно делать перед жаркой морепродуктов

Креветки кажутся простым в приготовлении продуктом: времени не них нужно немного. Однако часто морепродукты, даже при наличии насыщенного соуса, получаются безвкусными и жесткими.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, шеф-повар Алекс Гуарнашелли в беседе с Tasting Table заявила, что все из-за того, что кулинары неправильно приправляют креветки.

Не приправляйте "сверху"

Как правило, соль и специи добавляют, когда креветки уже на сковороде, поэтому приправы "оборачивают" только на верхний слой продукта. Креветкам такое противопоказано, ведь у них нет жировой прослойки, нет кожи, которая бы удерживала вкус пряностей.

Обрабатывать каждую креветку придется со всех сторон, подчеркнула шеф-повар, то есть:

выкладывайте креветки в один слой;

приправляйте;

переворачивайте;

снова добавляйте приправу.

Сразу после можно отправлять морепродукты на жарку.

Какие специи подходят к креветкам?

Помимо "базы" - соли, перца и чеснока - к морепродуктам добавляют паприку, чили и лимонную цедру. Сушеные травы, если используете, отправляйте на сковороду в конце, иначе они подгорят и дадут лишнюю горечь.

Обычно одними специями не ограничиваются - в ход идет соус. И тут есть секрет: сначала креветки быстро обжаривают просто так, затем смешивают с соусом. Только так продукт сохранит правильную текстуру. Понять, что креветки подошли, просто: из серо-голубых они становятся розово-белыми и матовыми.