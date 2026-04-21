Названы самые полезные завтраки

Гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус назвала четыре варианта завтрака, которые улучшат работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Свои рекомендации она дала россиянам в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Полезный для здоровья пищеварительной системы утренний прием пищи должен быть теплым, неагрессивным и сбалансированным", - рассказала врач. Она посоветовала завтракать цельнозерновой кашей, например овсяной, гречневой или пшенной, сваренной на воде или молоке с добавлением небольшого количества сливочного масла или горсти ягод.

Вторым полезным вариантом завтрака Гостроус назвала омлет на пару или вареные яйца с овощами. Любителям бутербродов на завтрак она посоветовала съедать тост из цельнозернового хлеба с авокадо, слабосоленой рыбой и нежирным сыром. Наконец, по словам доктора, полезным для желудка будет натуральный творог с бананом или запеченным яблоком.

"Если вы привыкли к кофе, выпейте его после завтрака, а не до. И помните: даже самый полезный продукт может стать вредным, если съесть его в неподходящее время или в неподходящей комбинации", - подытожила Гостроус.