https://news.day.az/gurmaniya/1848139.html Названы неочевидные опасные продукты в летний период Врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова рассказала "Вечерней Москве", что существует немало продуктов, которые принято считать полезными, но в жару они, наоборот, вредят организму. К ним относятся свежевыжатые фруктовые соки, поскольку фруктоза без клетчатки мгновенно перегружает печень, передает Day.Az.
Названы неочевидные опасные продукты в летний период
Врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова рассказала "Вечерней Москве", что существует немало продуктов, которые принято считать полезными, но в жару они, наоборот, вредят организму. К ним относятся свежевыжатые фруктовые соки, поскольку фруктоза без клетчатки мгновенно перегружает печень, передает Day.Az.
Она добавила, что смузи на миндальном молоке с бананом может давать мощную инсулиновую нагрузку. Кроме того, по словам специалиста, подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией.
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