Названы неочевидные опасные продукты в летний период

Врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова рассказала "Вечерней Москве", что существует немало продуктов, которые принято считать полезными, но в жару они, наоборот, вредят организму. К ним относятся свежевыжатые фруктовые соки, поскольку фруктоза без клетчатки мгновенно перегружает печень, передает Day.Az.

Она добавила, что смузи на миндальном молоке с бананом может давать мощную инсулиновую нагрузку. Кроме того, по словам специалиста, подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией.