Electronic Arts уже получала награду, как худшая компания, а в 2019 году умудрилась побить еще один рекорд, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Если верить PC Gamer "электроники" попали в Книгу рекордов Гиннесса за самый "задизлайканый" комментарий на Reddit. Сообщение на форуме оставил представитель EA, когда пытался оправдать первую версию монетизации Battlefront 2. На релизе персонажи стоили дорого и геймерам позволяли купить игровое преимущество за деньги.

Тогда менеджер по работе с общественностью написал, что разработчики хотят вызвать чувство гордости у игроков, но спровоцировали только негодование. На момент написания новости злосчастный комментарий набрал 667 812 минусов.

Отметим, что с того времени разработчики изменили монетизацию. Теперь за реальные деньги можно купить только косметику, а персонажи, способности и прочее открываются игровым путем. К тому же в Battlefront 2 изменили систему возрождения, а в сентябре игра получит контентное обновление.

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