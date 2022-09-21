Что такое VPN и как его выбрать?

На днях в Азербайджане была заблокирован "Тик-Ток". Пользователи начали скачивать VPN, чтобы войти в популярную социальную сеть. "Лаборатория Касперского" призывает внимательно относиться к программам, которые вы устанавливаете на свои устройства, и советует, на что обращать внимание при выборе VPN-сервиса.

Что такое VPN?

VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - технология, позволяющая установить зашифрованное соединение между устройством и VPN-сервером. С его помощью можно в зашифрованном виде передавать конфиденциальные данные, скрыть IP-адрес и местоположение. Можно сказать, что это безопасный "туннель" передачи данных между устройством пользователя и интернетом.

Безопасен ли VPN на 100%?

Решение полезно, например, если человек захочет воспользоваться непроверенной публичной Wi-Fi-сетью. При этом от целого спектра киберугроз VPN не поможет: технология не защитит от вредоносного и нежелательного рекламного ПО, от фишинга или цифрового мошенничества. Время от времени VPN-сервисы становятся жертвами злоумышленников. Например, в результате взлома nordvpn произошла утечка данных о 20 млн учетных записей пользователей.

Как выбрать VPN?

К выбору VPN-решения следует подходить внимательно. Предпочтение лучше отдавать коммерческим сервисам от известных разработчиков с хорошей репутацией. С ними личные данные пользователя с большей вероятностью будут в безопасности: платный сервис зачастую предполагает больше ответственности со стороны вендора.

Платные версии требует ввода логина и пароля от учетной записи для которой был оплачен сервис. Некоторые сервисы позволяют подключаться с помощью заданного кода доступа, в таком случае нигде регистрироваться не надо.

Полностью бесплатные решения часто собирают те или иные данные о пользователях, чтобы их монетизировать. Поэтому при выборе провайдера следует внимательно читать, на каких условиях предоставляется сервис.

К сожалению, полностью анонимных сервисов не бывает, так как всегда можно получить доступ к данным со стороны хостинг-провайдеров, как по запросу гос. органов, так и в результате кибератаки.

"Мы рекомендуем выбирать платные сервисы, потому что если услуга целиком бесплатна, то, вероятно, провайдер зарабатывает на чем-то другом, например, на продаже данных пользователей. Важно, чтобы провайдер не вел логи пользовательских действий - это обезопасит вас на случай утечки данных со стороны провайдера. Также важно внимательно читать пользовательское соглашение, потому что иногда разработчики напрямую прописывают в договоре возможность доступа к данным пользователя. Кроме того, даже при использовании VPN запросы к сайтам стоит отправлять только по протоколу https - это протокол, который обеспечивает целостность и конфиденциальность данных при их передаче между сайтом и устройством пользователя", - рекомендует Мушвиг Мамедов, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.