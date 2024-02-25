Встроенный в Windows «Блокнот» научили переписывать тексты

Инженеры Microsoft добавили в текстовый редактор "Блокнот" функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На обновление обратил внимание IT-энтузиаст под ником PhantomOcean3, который рассказал об этом в соцсети X. Пользователь обнаружил в новой версии "Блокнота", доступной в ранней сборке Windows 11, кнопки, намекающие на добавлении ИИ.

В частности, в меню программы появились кнопки "Переписать", "Сделать короче", "Сделать длиннее", "Изменить тон" и "Изменить формат". Кнопки расположены в разделе "Соавтор". По словам специалиста, таким образом в Microsoft научили стандартную программу работать с текстом.

"Похоже, что ни одно старейшее приложение Windows не избежит влияния искусственного интеллекта", - прокомментировали новость журналисты издания. По прогнозу авторов, новая функция появится в публичной версии Windows в ближайшие месяцы.

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