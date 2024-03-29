Apple перенесла презентацию новых iPad

Apple представит новые модели iPad Pro и iPad Air в начале мая, а не в конце марта или апреле, как предполагалось ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана.

Apple работает над обновлениями для моделей iPad Pro и iPad Air. Модели iPad Pro‌ получат технологию OLED-дисплея и новые чипы M3, а модели iPad Air‌ будут иметь стандартный размер 10,9 дюйма и увеличенный размер 12,9 дюйма. Это будет первый раз, когда Apple оборудует iPad Pro OLED-дисплеем, а в серию Air добавит 12,9-дюймовую версию.

По словам Гурмана, поставщики Apple в настоящее время наращивают производство новых iPad. Первоначально Apple планировала выпустить iPad в марте или начале апреля, но, судя по всему, работает над "доработкой программного обеспечения для новых устройств". Модели OLED iPad Pro также нуждаются в "сложных технических доработках", что, по словам Гурмана, тоже способствовало задержке.

По слухам, вместе с планшетами в мае Apple также представит Pencil третьего поколения. Он будет поддерживать синхронизацию не только с iPad но гарнитурой Vision Pro.

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