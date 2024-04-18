Создатели GTA уволят более 500 человек

Компания Take-Two Interactive Software планирует сократить расходы, уволив около 5% своих сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

В рамках программы по уменьшению расходов компания намерена уволить около 5% сотрудников. С учетом того, что на конец 2023 года в Take Two Interactive Software числилось более 11 тыс. сотрудников, число уволенных составит около 550 человек.

Кроме того, издатель намерен отменить несколько проектов, находящихся в разработке, но названия конкретных игр не уточняется. Отмечается лишь, что из-за отмены игр компания потеряет до $140 млн. Вероятнее всего, такое решение не повлияет на Grand Theft Auto VI - одну из самых ожидаемых игр десятилетия.

В 2025 году ожидается выход GTA VI на PS5 и Xbox Series X/S от студии Rockstar Games. Take-Two в данном случае выступает издателем крупнобюджетного боевика, который расскажет историю двух грабителей в вымышленном городе Вайс Сити.

По слухам, в ближайшие 3-4 недели Take-Two и студия Hangar 13 могут анонсировать четвертую часть криминальной франшизы Mafia.

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