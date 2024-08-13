Служба электронной безопасности Азербайджана и AİKTSA подписали меморандум о взаимопонимании
Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Ассоциация информационных и коммуникационных технологий Азербайджана (AİKTSA) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает во вторник Day.Az.
Согласно данным Службы электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, основной целью подписания меморандума является развитие сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также организация совместной деятельности по повышению общественного доверия в этих направлениях.
В рамках сотрудничества СЭБ и AİKTSA планируют формирование информационного механизма в указанных сферах, проведение совместных тренингов, семинаров, конференций, пропагандистских мероприятий и проектов.
Также предусматривается обсуждение будущих возможностей сотрудничества в рамках международных проектов.
Отметим, что СЭБ является государственным органом, координирующим деятельность субъектов информационной инфраструктуры в сфере кибербезопасности, информирующим на национальном уровне о существующих и потенциальных электронных угрозах, обеспечивающим просвещение населения, частных и других организаций в области кибербезопасности, а также оказывающим им методическую помощь.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре