На Солнце произошло пять величайших вспышек
Ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце 14 августа, одна из них была высочайшего класса Х.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Отмечается, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
"14 августа в 09:40 (10:40 по Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3784 (N13E04) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 58 минут", - говорится в сообщении.
Кроме того, ученые зарегистрировали вспышки М1.3, М1.2, М4.2 и М4.4. Первая произошла 14 августа в 01:45 (02:45).
После серии вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
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