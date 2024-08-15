Apple хочет создать роботизированную руку

Компания Apple работает над созданием роботизированной руки, которая будет исполнять функции командного центра умного дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, новое устройство будет сочетать "дисплей по типу iPad и роботизированную конечность". Проект был одобрен руководящим составом Apple еще в 2022 году, однако серьезная работа над ним началась лишь в последние месяцы. Сейчас им занимаются несколько сотен человек. По задумке Apple, роботизированная рука также сможет использоваться при проведении видеоконференций, и будет задействована для обеспечения безопасности домов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в конце 2024 года Apple начнет продажу самого маленького настольного компьютера на данный момент. Новый Mac Mini будет оснащен процессорами нового поколения M4, также разработанными Apple. Среди уже выпущенных в продажу моделей они имеются только в iPad Pro.

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