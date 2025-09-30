В Баку завершился INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding

В Баку завершился второй день INMerge Innovation Summit 2025, организованного PASHA Holding.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, прошедший в Баку 29-30 сентября 2025 года саммит завершился насыщенными выступлениями и дискуссиями в финальный день.

В первой половине дня сооснователь Netflix Марк Рэндольф поделился опытом трансформации компании от простой идеи до глобального успешного бизнеса. Он также дал стартапам ценные советы о ключевых факторах, которые необходимо учитывать при создании и масштабировании бизнеса. В панельной дискуссии, посвящённой роли экспериментов и креативных систем в формировании будущего, приняли участие генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, сооснователь Netflix Марк Рэндольф, профессор Массачусетского технологического института Хэл Грегерсен и сооснователь Pixar Эд Кэтмулл.

В течение дня серия пленарных докладов и панельных обсуждений охватила широкий спектр тем, включая состояние венчурного капитала в регионе, влияние маркетинга и социальных сетей на локальный бизнес и культуру, становление искусственного интеллекта как современной реальности, а также пересечение данных и энергетического сектора с актуальными бизнес-тенденциями.

Участники сессий подчеркнули важность сочетания локального опыта с глобальными трендами и необходимость проактивных стратегий, ориентированных на будущее, в условиях меняющегося мира.

Завершился саммит церемонией вручения премии InBattle Startup Awards, где 40 стартапов из разных стран боролись за признание. Главный приз получил проект MULK PROTOCOL, продемонстрировавший растущий потенциал региональной экосистемы стартапов и предпринимательства.

Проводимый уже в пятый раз, INMerge Innovation Summit является значимым региональным событием, организованным PASHA Holding, которое объединяет ключевых участников инновационной экосистемы - стартапы, инвесторов и корпорации из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран региона. Более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и свыше 80 венчурных фондов делают саммит мощной платформой для трансграничного сотрудничества и устойчивого роста в сфере инноваций.