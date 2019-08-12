Врачи рассказали, кому нельзя есть зеленый лук
Зелень считается одним из самых полезных продуктов для организма человека, пишут экспертные СМИ. Но, как предупреждают медики, в некоторых случаях она может привести к появлению проблем со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Врачи рассказали, кому нельзя употреблять зеленый лук. Например, он противопоказан людям с гипертонией или тем, кто страдает от перепадов артериального давления.
Зеленый лук не следует есть пациентам с заболеваниями сердца или проблемами венозной системы, так как данный продукт может привести к спазмам сосудов.
Беременным женщинам необходимо соблюдать осторожность при употреблении зеленого лука, а также укропа.
Здоровым людям рекомендуется употреблять 5 веточек зеленого лука в день. Он содержит полезные микроэлементы и витамины, которые позволят справиться с бессонницей, укрепить нервную систему и получить заряд бодрости.
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