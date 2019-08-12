Зелень считается одним из самых полезных продуктов для организма человека, пишут экспертные СМИ. Но, как предупреждают медики, в некоторых случаях она может привести к появлению проблем со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Врачи рассказали, кому нельзя употреблять зеленый лук. Например, он противопоказан людям с гипертонией или тем, кто страдает от перепадов артериального давления.

Зеленый лук не следует есть пациентам с заболеваниями сердца или проблемами венозной системы, так как данный продукт может привести к спазмам сосудов.

Беременным женщинам необходимо соблюдать осторожность при употреблении зеленого лука, а также укропа.

Здоровым людям рекомендуется употреблять 5 веточек зеленого лука в день. Он содержит полезные микроэлементы и витамины, которые позволят справиться с бессонницей, укрепить нервную систему и получить заряд бодрости.

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