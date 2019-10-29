В большинстве случаев икота не представляет опасности для человека. Однако порой этот симптом говорит о том, что необходимо срочно обратиться к врачу. Рамблер выяснил, при каких обстоятельствах из-за икоты можно начать беспокоиться, передает Day.Az.

Прежде всего следует разобраться, что такое икота. По факту это всего лишь непроизвольные сокращения диафрагмы - большой мышцы, которая разделяет грудную и брюшную полости. Диафрагма необходима человеку для нормального дыхания, а управляет ей мозг. Но порой его сигналы начинают барахлить, из-за чего у человека начинается икота.

Чаще всего непроизвольные сокращения диафрагмы спровоцированы внешними признаками. Например, переохлаждением, несварением желудка или стрессом. В данных случаях причин для беспокойства нет. Но если икота не проходит длительное время - это серьезный повод для беспокойства.

Нередко таким образом организм сигнализирует о воспалении в брюшной полости или воспалении легких. Но и это еще не все. Подчас непроходящая икота может свидетельствовать о раке легких или печени. Если спазмы диафрагмы сопровождаются учащенным сердцебиением, это может говорить о наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Помимо этого порой икота возникает при инфаркте миокарда, инфекционных заболеваниях, психическом возбуждении и некоторых заболеваниях спинного и головного мозга.

Именно поэтому, если икота не проходит на протяжении нескольких дней необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу.

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