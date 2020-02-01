Известно, перед тем, как начать употреблять какое-либо лекарство, нужно ознакомиться с инструкцией, дозировками и его совместимостью с другими продуктами. Но мало кто знает, что серьезный вред могут нанести совсем безобидные фрукты и овощи. Например, грейпфрут.

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что не так с этим цитрусовым и какие последствия могут быть от его употребления.

Что в нем такого

Грейпфрут и его сок вовсе не опасны, как можно было подумать. Все дело в сочетании веществ, которые в нем содержатся, с определенными лекарствами.

1. Фуранокумарины

Эти органические соединения блокируют выработку цитохрома, благодаря которому происходит расщепление и усвоение лекарств. Как результат - концентрация действующего вещества в крови постепенно повышается и начинают проявляться побочные действия, то есть по сути отравление организма активным действующим веществом препарата.

2. Флавоноиды

Содержатся в органической пище и работают в качестве пигментов, которые придают продуктам определенную окраску. Эти органические соединения замедляют метаболизм.

Негативных эффектов от грейпфрута ровно два: повышение риска побочных действий и снижение эффективности препаратов.

Прочие факторы

"Некоторые лекарства, например, противозачаточные, после употребления грейпфрута теряют свойства практически полностью", - отмечает врач-гинеколог, Людмила Сахарова.

При этом достаточно всего одного стакана грейпфрутового сока или половинки целого цитруса, чтобы заработать негативные последствия. Более того, значение имеют и другие факторы:

-Возраст и пол человека.

-Масса тела.

-Степень тяжести заболевания.

-Сочетание лекарств.

-Употребление алкоголя.

Не только грейпфрут может быть виновником побочных симптомов. Играет роль и само лекарство, которое употребляет пациент. Ученые Берлинского медицинского центра вывели закономерность. Гаральд Штерц и Мэри Губерт предположили: чем строже нужно соблюдать дозировку и режим приема препаратов, тем тяжелее будут симптомы.

С какими препаратами не сочетается

На данный момент известно около 80 препаратов, с которыми не сочетается грейпфрут. Берлинские ученые разделили их на "опасные" и "умеренно-опасные".

Опасные

1. Артемизин - лекарство против малярии и различных паразитов. Организм расщепляет компоненты лекарства, чтобы вывести их. Грейпфрутовый сок наоборот замедляет скорость разрушения веществ, усиливая их действие и побочные эффекты: тошноту, рвоту и воспаление печени.

2. Буспирон - распространенный антидепрессант. Назначается при тревожных состояниях и сильном стрессе. Грейпфруты увеличивают объем компонентов лекарства, усиливая побочное действие: тахикардию, нарушения органов зрения, сонливость, одышку, заложенность носа.

3. Силденафил (Виагра). Изначально Виагра предназначалась для улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии. Однако передозировка силденафилом может спровоцировать сердечный приступ. Грейпфрутовый сок взаимодействует с препаратом и замедляет его расщепление.

Вещества, которые умеренно реагируют на грейпфрут

1. Кофеин. Употребление грейпфрутового сока может усилить побочные эффекты: головную боль и учащенное сердцебиение.

2. Лозартан. Применяется для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Грейпфрутовый сок может снизить скорость усвоения лозартана и эффективность его действия.

3. Эритромицин. Грейпфрут усиливает побочные симптомы антибиотика широкого действия. Их сочетание может вызвать тошноту, рвоту, диарею и аллергические реакции.

Стоит ли отказываться от грейпфрутового сока

"Вы можете полностью не отказываться от употребления цитруса. Главное есть грейпфруты минимум за пять часов до приема таблеток", - советует Виктор Курчавин, фармаколог.