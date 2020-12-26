Вакцина CoronaVac от Sinovac эффективна на 91,25 процента

Эффективность экспериментальной вакцины против COVID-19, разработанной китайской биофармацевтической компанией Sinovac, составляет 91,25 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил эксперт по инфекционным заболеваниям, входящий в медицинскую комиссию Турции Серхат Унал. Он сказал, что это открытие основано на ранних результатах последних испытаний в стране, и добавил, что вакцина безопасна.

CoronaVac - это так называемая инактивированная вакцина, разработанная Sinovac Biotech. Он объявил о первых результатах рандомизированных испытаний с участием 7 371 добровольца.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил на пресс-конференции, что результаты были объявлены первыми для CoronaVac. В сообщениях СМИ говорится, что Sinovac отложил объявление результатов поздних испытаний до января, чтобы объединить данные из других стран, где проводились испытания.

Первая партия из трех миллионов доз CoronaVac будет отправлена в Турцию в воскресенье вечером и прибудет в понедельник. Изначально предполагалось, что вакцины будут доставлены после 11 декабря, но задержку вызвали проблемы с разрешениями. Турция подписала сделку на поставку 50 миллионов доз вакцины.