Стало известно, кому нельзя есть фейхоа

Несмотря на полезные свойства фейхоа, плод противопоказан некоторым людям. Об этом life.ru сообщила терапевт, эндокринолог медицинского центра "Андреевские больницы - Неболит" Анастасия Квасова, передает Day.Az.

По словам врача, плоды фейхоа противопоказаны детям до года.

"Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день", - предупредила терапевт.

Как добавила врач, продукт не следует есть людям, у которых диагностирована гиперфункция щитовидной железы. Это связано с тем, что в плодах содержится суточная норма йода.