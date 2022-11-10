https://news.day.az/medicine/1510370.html Стало известно, кому нельзя есть фейхоа
Стало известно, кому нельзя есть фейхоа
Несмотря на полезные свойства фейхоа, плод противопоказан некоторым людям. Об этом life.ru сообщила терапевт, эндокринолог медицинского центра "Андреевские больницы - Неболит" Анастасия Квасова, передает Day.Az.
По словам врача, плоды фейхоа противопоказаны детям до года.
"Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день", - предупредила терапевт.
Как добавила врач, продукт не следует есть людям, у которых диагностирована гиперфункция щитовидной железы. Это связано с тем, что в плодах содержится суточная норма йода.
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