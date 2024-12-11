Врач предупредила о неочевидных осложнениях ОРВИ

ОРВИ может вызвать серьезные осложнения, предупредила пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова. О неочевидных последствиях этого заболевания она рассказала "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам доктора, несвоевременное лечение ОРВИ может привести к серьезным осложнениям - бронхиту и пневмонии. Особому риску во время сезона ОРВИ подвергаются люди с бронхиальной астмой, добавила она.

"В 90 процентах случаев вирусная инфекция у больного астмой вызывает ее обострение. То есть астматики болеют ОРВИ чаще, дольше и тяжелее. Поэтому, если вы заболели ОРВИ и начали замечать у себя симптомы астмы - свистящее дыхание, чувство удушья, сухой кашель и одышку, то незамедлительно обратитесь к врачу", - призвала пульмонолог.

Доктор объяснила, что нередко во время простуды люди с астмой начинают чаще использовать быстродействующие бронхорасширяющие препараты. Однако частое использование таких бронхолитиков повышает риски смертности, а также неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Петухова напомнила, что лечение должен назначать врач, а обязанность пациента - строго следовать ему.

В период активности респираторных инфекций доктор призвала регулярно мыть руки, носить маски в общественных местах, избегать контактов с больными людьми и вакцинироваться.