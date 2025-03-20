Опасные симптомы, указывающие на осложнения пневмонии у детей

Пневмония - это острое инфекционное заболевание легких, которое часто встречается у детей. По официальным данным, ежегодно в мире регистрируется около 150 млн случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет, из которых тяжелое течение наблюдается в 7-13% случаев. О том, по каким симптомам заподозрить пневмонию у ребенка и как не допустить осложнения, "Газете.Ru" рассказала педиатр, детский пульмонолог "СМ-Клиника" для детей Анна Миронова, передает Day.Az.

"Пневмония (называемая в обиходе "воспаление легких") - это острое воспаление в ткани легкого, которое вызвано различными инфекциями (бактериальными-типичными или атипичными, реже - вирусными). Как подчеркнула детский пульмонолог, течение пневмонии во многом зависит от своевременной диагностики и начала лечения. Поэтому при появлении у ребенка любых симптомов, которые характерных для пневмонии, следует незамедлительно обратиться к врачу", - рассказала Миронова.

По ее словам, одним из самых тревожных и опасных симптомов при пневмонии может быть проявление дыхательной недостаточности: появление одышки (чувство нехватки воздуха), "тяжелого" или "кряхтящего" дыхания, раздувание крыльев носа, учащение дыхания.

Вторым и самым ранним проявлением пневмонии чаще всего является резкий подъем температуры тела до 38-39 градусов, который может держаться несмотря на жаропонижающие препараты.

Третий важный характерный симптом - это появление сухого навязчивого кашля, возможно с закашливанием. В первые дни может не быть мокроты и кашель не приносит видимого облегчения.

"Сочетание этих трех симптомов требует срочной консультации врача, проведения рентгенографии органов грудной клетки. Сам по себе подъем температуры тела до высоких цифр может быть признаком ОРВИ или гриппа, однако если он сочетается с навязчивым кашлем и одышкой - это повод немедленно обратиться к врачу для осмотра и проведения диагностики", - предупредила детский пульмонолог.

Также врач отметила, что такие вирусные инфекции, как грипп, парагрипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, а также COVID-19 могут протекать как ОРВИ и в некоторых случаях являться причиной пневмонии.

Среди осложнений, которые могут развиться при пневмонии без должного лечения, специалист назвала: воспаление оболочки легкого (плеврит), появление жидкости в грудной полости, разрушение ткани легкого (деструкция).

"При развитии данных осложнений у ребенка могут наблюдаться следующие симптомы: появление болей в грудной клетке, нарастание одышки, несимметричное дыхание (грудная клетка на стороне поражения меньше участвует в дыхании), более длительные и высокие подъемы температуры. Также при медицинском осмотре признаки дыхательной недостаточности нарастают: учащение частоты дыхания, снижение сатурации на пульсоксиметре (норма 96-100%). У детей до года, помимо этого, тревожными симптомами могут быть: частое поверхностное дыхание, нарастающая сонливость, вялость, отказ от еды", - рассказала Миронова.

По ее словам, чтобы не допустить развитие осложнений или тяжелого течения пневмонии, необходимо выявлять заболевание в первые несколько суток и своевременно начать лечение.

"В связи с тем, что в основном пневмония имеет бактериальную природу, в большинстве случаев ее лечение предполагает прием антибиотиков. При легкой неосложненной пневмонии терапия может приниматься в домашних условиях, а в случае среднетяжелого течения заболевания необходимо лечение в стационаре и проведение внутримышечного или внутривенного курса антибиотиков. Такая терапия имеет более быстрый эффект и позволяет убрать воспаление до того, как разовьются осложнения. При вирусной пневмонии, вызванной гриппом, необходимо в первые 48 часов начать специфическую противовирусную терапию. Также при симптомах интоксикации (повышенная температура, слабость, вялость, снижение аппетита) проводится внутривенная терапия глюкозо-солевыми растворами, чтобы поддержать водно-солевой баланс и ускорить вывод токсинов из организма", - поделилась специалист.