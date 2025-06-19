Выявлена особая опасность бактерий полости рта

Исследователи из Университета Хиросимы выяснили, что распространенная бактерия полости рта Porphyromonas gingivalis, связанная с воспалением десен, может проникать в сердце и вызывать опасные нарушения ритма - в частности, фибрилляцию предсердий (AFib). Соответствующая статья опубликована в журнале Circulation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В экспериментах на мышах ученые доказали, что бактерия из полости рта способна мигрировать в левое предсердие и провоцировать развитие фиброза - образования рубцовой ткани, которое мешает нормальной передаче электрических импульсов. К 18-й неделе зараженные мыши демонстрировали в шесть раз более высокую склонность к развитию аритмий по сравнению с контрольной группой.

Анализ образцов тканей от 68 пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших операцию на сердце, показал, что P. gingivalis присутствует и у людей, причем в большем количестве у тех, кто страдает тяжелым пародонтитом. Ранее эту бактерию уже находили в мозге, печени и других органах.

Авторы работы полагают, что хорошая гигиена полости рта и лечение заболеваний десен могут снизить риск сердечных осложнений. В будущем они планируют развивать сотрудничество между кардиологами и стоматологами для профилактики подобных состояний и создать междисциплинарную модель наблюдения за пациентами.