Президент Шавкат Мирзиёев: Азербайджан для нас близкий друг и проверенный временем надежный стратегический партнер

Азербайджан для нас близкий друг и проверенный временем надежный стратегический партнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

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