Награждены члены Национальной олимпийской команды Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

За высокие достижения на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта были награждены азербайджанские спортсмены и их тренеры:

Орденом "Шохрат"

Гейдаров Хидаят Минаят оглу

Коцоев Зелим Олегович

Мамедов Эльхан Абульфаз оглу

Траутманн Ричард

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени

Гасанов Терлан Алигейдар оглу

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени

Альфонсо Домингес Лорен Берто Берто

Магомедов Гашим Магомед оглу

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени

Джафаров Хасрат Валех оглу

Гиорги Мешвилдишвили Каха оглу

Магомедов Магомедхан Магомедович

Орденом "Эмек" 3-й степени

Абдуллаев Мамед Камиль оглу

Алиев Гасан Гасан оглу

Газюмов Хетаг Русланович

Мамедов Анар Вахид оглу

Пашаев Ниямеддин Вагиф оглу

Роке Отано Педро

Тараканов Александр Петрович

Медалью "Терегги"

Гокшелидзе Георгий

Алиев Али Иман-Мурзаевич.