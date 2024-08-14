По поручению Лейлы Алиевой оставленная без присмотра фаэтонная лошадь привлечена к реабилитации

По указанию вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой фаэтонная лошадь, оставленная без присмотра и с поврежденными ногами, была привлечена к реабилитации для принятия соответствующих мер по уходу, сообщает в среду Day.Az.

Отметим, что лошадь была доставлена на специальном транспорте в Центр по уходу за животными IDEA, где был проведен предварительный ветеринарный осмотр и начато назначенное лечение. В настоящее время угроза жизни лошади отсутствует. В Центре будут продолжены необходимые ветеринарные меры для полного выздоровления оставленной без присмотра лошади.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространилась информация о том, что фаэтонная лошадь, которая использовалась для перевозки туристов из района Девичьей башни в направлении площади Азнефть, осталась без присмотра.