Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии

26 мая 2018 19:25

Президент Азербайдажана Ильхам Алиев поздравил Президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны. B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу - благополучия и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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