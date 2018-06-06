Европарламентарий о растущем значении Азербайджана для ЕС

Азербайджан становится все более важным хабом для международных перевозок и туризма, и его растущая роль в энергетическом секторе обладает еще большим значением, сказал в интервью EUROACTIV заместитель председателя Комитета по международной торговле Европейского парламента Ян Захрадил.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Страна находится в регионе, где наблюдается конкуренция за ресурсы между Востоком и Западом. Азербайджан является отправной точкой для такого важного энергетического коридора как Восток-Запад. Кроме того, посредством маршрутов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум Азербайджан поставляет энергоресурсы соседним странам и другим государствам", - добавил зампред Комитета.

Захрадил отметил, что, кроме того, геополитически важный проект "Южного газового коридора" откроет еще один источник энергоресурсов для Европы и поможет диверсифицировать его энергоснабжение.

"Проще говоря, ЕС не может игнорировать стратегическое геополитическое значение Азербайджана в качестве надежного и стабильного партнера. Необходимо уделить должное внимание и оказать должную поддержку этой стране. Согласованные, односторонние, однобокие резолюции должны быть заменены более долгосрочными стратегическими партнерствами, основанными на правильном анализе геополитического контекста и приоритетов. Я не сомневаюсь, что Азербайджан готов к этому, и я верю и надеюсь, что Европа также готова", - добавил он.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

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