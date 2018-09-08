Айдын Мирзазаде: В лице Хорватии Азербайджан приобрел еще одного достойного европейского друга

Азербайджан в отличие от других стран не использует межгосударственные отношения для просьб об инвестициях и преференциях. Азербайджан готов к взаимовыгодному сотрудничеству, а также к совместному инвестированию в перспективные проекты в третьих странах.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, комментируя недавний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию и дипломатическую активность Баку, наблюдаемую с начала сентября.

По словам парламентария, в настоящее время Азербайджан поддерживает отношения со многими странами. Это и те, кто традиционно поддерживает дружественные отношения с Азербайджаном, и те, контакты с которыми были установлены после обретения независимости. Широкий спектр дипломатических отношений с другими странами показывает успешность проводимой Баку внешней политики. Одним из примеров может послужить недавний визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию, считает депутат.

"В лице Хорватии Азербайджан приобрел еще одного достойного и крепкого европейского друга. Загреб высоко ценит те экономические и политические отношения, которые с каждым днем ширятся между двумя странами. Правительство этой балканской страны поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В ходе визита был подписан ряд очень важных для обеих стран документов, которые закрепили достижения, достигнутые ранее, а также дали начало новым стартапам в сельском хозяйстве, обработке сельхозпродукции и в других отраслях. Была обновлена и укреплена база для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Не только в экономической области, но и в сфере культуры. Считаю Программу сотрудничества в области культуры на 2018, 2019 и 2020 годы и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами сельского хозяйства двух стран судьбоносными документами", - сказал Айдын Мирзазаде.

Однако Хорватия - не единственная страна Европы, с которой у Азербайджана давние и теплые отношения, подчеркнул азербайджанский депутат. Недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель показал, что Азербайджан привлекателен для Евросоюза в целом, страны Европы стремятся развивать и углублять с ним межгосударственные и экономические отношения.

По мнению нашего собеседника, своей успешной внутренней и внешней политикой Азербайджан смог укрепить свою независимость и утвердиться в мире как влиятельное государство. Азербайджан акцентировал свое внимание на развитии ненефтяного сектора, в этой отрасли есть очень хорошие результаты.

"Успешная диверсификация азербайджанской экономики привлекает внимание и начинает изучаться зарубежными партнерами. Инициированные и осуществленные Азербайджаном масштабные трансрегиональные энергетические и транспортные проекты показывают силу и потенциал страны. Опыт Азербайджана по диверсификации своей экономики, обдуманному использованию валютных ресурсов и инвестиций не зря привлекает внимание. Ряд зарубежных политологических центров называет Азербайджан крайне перспективной страной для сотрудничества", - резюмировал Айдын Мирзазаде.

Заур Мехдиев