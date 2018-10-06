Дело Саргсяна живет - Армения продолжает делать долги

Пришедшая в мае к власти армянская оппозиция, сама в свое время кричавшая о катастрофическом внешнем долге Армении и предрекавшая скорый дефолт, сегодня полностью изменила свое мнение на сей счет.

Ситуация с госдолгом Армении в целом не так уж плоха, как принято считать, заявил на днях журналистам министр финансов Атом Джанджугазян. Таким оптимистичным замечанием он предварил другую новость, которая без подобного вступления прозвучала бы тревожно.

До конца 2018 года Армения собирается взять новые кредиты на бюджетную поддержку. По словам министра, эти деньги берутся не на конкретные программы, а на общие расходы бюджета - говоря бытовым языком, это "деньги на жизнь". На них будут строиться дороги, осуществляться инфраструктурные проекты. До конца года будет привлечено 74 миллиарда драмов (около 151 миллиона долларов).

Всего в 2019 году в бюджет Армении от зарубежных кредитов поступит 491 миллион долларов. Они помогут покрыть примерно 15% расходов бюджета. Что касается размера выплат, то страна должна в будущем году выплатить по кредитам около 740 миллионов долларов - почти на 250 миллионов больше, чем получит.

По прогнозу Минфина, к 31 декабря 2019 года долг правительства составит 6 миллиардов 953 миллиона долларов, или 49,7% ВВП. Это на 0,9 процентных пункта ниже, чем в конце 2018 года, успокаивает армянский министр, заверяя, что никакого риска тут нет.

Действительно, стоит ли беспокоиться, если внешний долг страны составляет без пяти минут половину ВВП.

Напомним, что в конце 2017 госдолг Армении составил около 6,8 млрд. долларов (или около 3,3 трлн. драмов), увеличившись за год на 830 млн. долларов, или на 14%.

Страна практически живет в долг. И самое печальное, что никакого другого выхода у нее попросту нет, независимо от смены форм правления и революций.

Зульфугар Ибрагимов