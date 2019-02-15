Сегодня видному ученому Арифу Пашаеву исполняется 85 лет

Сегодня - день рождения выдающегося ученого и педагога, представителя большой науки, яркого общественного деятеля Арифа Мир Джалал оглу Пашаева. Ариф Пашаев многие годы своей жизни отдал служению и развитию азербайджанской науки. Его хорошо знают и признают во всем мире, его труды высоко ценятся в международных научных кругах.

Ариф Пашаев - академик НАНА, доктор физико-математических наук, профессор, академик Международной Академии Транспорта, Международной Академии Инженерии, Международной Академии Экоэнергетики, Международной Академии Наук, Международной Академии Информации, Международной Академии Космонавтики, член координационного совета по подготовке авиационных кадров при Межгосударственном Авиационном Комитете. Он также является членом Экспертного Совета Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики, Регионального Совета в Тбилисском Техническом Университете, председателем Научного совета по техническим проблемам Совета по координации научных исследований Азербайджана, сопредседателем объединенных специализированных советов при Азербайджанском Национальном Аэрокосмическом Агентстве и Национальной Академии Авиации, президентом Азербайджанской Инженерной Академии и ректором Национальной Академии Авиации.

Неоценимые заслуги Арифа Пашаева перед наукой отмечены множеством высоких наград и званий. Он обладатель орденов "Шохрат" и "Истиглал", Государственной премии Азербайджанской Республики, медали "Изобретатель СССР", золотой медали Английского Международного Биографического Центра. Он является обладателем премии "Известный ученый XXI века", учрежденной Международным Научным Центром "ВЕКТОР", а также многих наград международных академий.

Большой талант и безграничный творческий потенциал раскрылись в нем в первые же годы работы. После окончания в 1957 году Одесского Института электротехнической связи по специальности радиофизика, Ариф Пашаев, являясь сотрудником Института физики НАНА, разработал и запустил в производство целую серию уникальных аппаратов и приборов по бесконтактному измерению электрофизических параметров полупроводников, установок контроля за изделиями машиностроительной промышленности, микроминиатюрных точных перекрывателей. Научные исследования вылились в диссертацию на тему "Использование бесконтактного метода и аппаратов для измерения параметров полупроводников на высоких и сверхвысоких частотах", которую успешно защитил в 1966 году. А в 1978 году Ариф Пашаев стал обладателем докторской степени, защитившись на тему "Физические основы, принципы развития и перспективы применения неразрушающих методов в исследовании полупроводников". Его разработки до сих пор эффективно применяются в ведущих научных центрах мира, в наукоемком производстве, включая военную промышленность, судостроение и машиностроение.

В 1996 году Ариф Пашаев возглавил Национальную Академию Авиации, которая благодаря его успешной деятельности вошла в число самых авторитетных учебных заведений в сфере авиации и превратилась в важный международный научный центр. В настоящее время Национальная Академия Авиации является единственным высшим учебным заведением в Азербайджане, которое осуществляет программы высшего, дополнительного и профессионального образования в области гражданской авиации и других областях, определяемые ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Ариф Пашаев реформировал учебную программу Академии, введя в нее науки, на первый взгляд, никак с авиацией не связанные. Сегодня будущие пилоты изучают, в том числе, экономику, юриспруденцию, литературу, культурологию, историю мировой культуры, философию. Цель ректора - воспитать не только профессионалов своего дела, но и личностей всесторонне развитых и эрудированных. Ведь любовь к литературе самому Арифу Пашаеву не помешала стать выдающимся физиком, а теперь и организатором авиационной отрасли.

И еще один момент, на который особо обращают внимание сотрудники самой Академии - после назначения ректором Арифа Пашаева, в Академию пришел азербайджанский язык. И это немалый шаг в деле строительства национальной авиации. Академия Авиации сегодня выпускает высококлассных специалистов, азербайджанские пилоты управляют современными лайнерами, достойно представляя в мире свою Академию и свою страну.

Благодаря деятельности Арифа Пашаева, Национальная Академия Авиации Азербайджана получила международное признание. Решением Межгосударственного Авиационного Комитета она была удостоена сертификата "Высшее учебное заведение Гражданской Авиации" и включена в список учреждений высшего образования ICAO. Академии вручен также сертификат IATA - Международной ассоциации воздушного транспорта, удостоверяющий, что ей присвоен статус регионального учебного центра IATA по "Перевозке опасных грузов воздушным транспортом". Кроме того, Национальная Академия Авиации отмечена международными наградами "Европейское качество" и "Лучшее предприятие Европы".

Несколько лет подряд Ариф Пашаев награждается в Азербайджане званием "Инженер года" за заслуги в авиакосмической сфере. А к его прошлому юбилею - 80-летию Инженерная академия Украины наградила азербайджанского академика орденом "Инженерная Слава". В 2016 году Ариф Пашаев был награжден знаком отличия и дипломом Международной инженерной академии. В том же году он был переизбран на пост вице-президента Международной инженерной академии.

В прошлом году ректор Национальной Академии Авиации Ариф Пашаев решением Научного совета Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского - Харьковского авиационного института, был удостоен звания почетного профессора университета за большие заслуги в развитии авиации и технической науки.

Однако, перечисляя заслуги Арифа Пашаева перед азербайджанской и мировой наукой, говоря о нем как об ученом, организаторе, нельзя не сказать о нем как о человеке. Звания, регалии, научные труды могут сказать о человеке многое, но не все. Человека, как личность, прежде всего, характеризуют его поступки и его отношение к другим людям.

Ариф Пашаев родился в семье Мир Джалала Пашаева - одного из ярчайших представителей азербайджанской литературы ХХ века. Отсюда любовь к литературе, философии, высокие человеческие качества - интеллигентность, гуманизм, уважение к людям, скромность.

Говоря об Арифе Пашаеве, коллеги называют его образцом человечности. Он гуманист, его любят и профессор, и рабочий, - отмечают коллеги по Академии, не по долгу службы, а от сердца. По их словам, в коллективе ректор относится ко всем с уважением. Он всегда готов помочь и после общения с Арифом Пашаевым, человек понимает, что он уже не одинок, - говорят о своем ректоре работающие под его началом люди.

Академик Ариф Пашаев, труды которого стали достоянием мировой науки, а изобретения уже которое десятилетие успешно работают на благо человечества, и не думает останавливаться на достигнутом.

Коллектив медиа-компании Day.Az сердечно поздравляет Арифа Пашаева с днем рождения, присоединяясь к наилучшим пожеланиям, поступающим в его адрес со всего мира.

Лейла Таривердиева

Day.Az