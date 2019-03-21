Легкая победа над прежним режимом в ходе апрельского переворота породила у премьер-министра Армении Никола Пашиняна слишком уж завышенное мнение о своих возможностях. Никол уверовал, что он хитер и дьявольски умен, обладает изворотливостью хитроумного политика и утонченного дипломата. Уверенность в себе - это прекрасное качество для политика, но самоуверенность и завышенная самооценка могут испортить дело, лишив человека способности к критическому анализу.

Судя по заявлениям премьер-министра Армении, способность к критическому анализу у него отсутствует.

Накануне Пашинян дал большую пресс-конференцию, на которой вопрос карабахского урегулирования, конечно же, был одним из основных. На заре своего премьерства бывший оппозиционер старался обходить эту тему и продолжал бы делать то же самое, но обстоятельства все же заставили новоиспеченного премьера заняться этим первостепенным для Армении вопросом. И Никол ужаснулся, осознав, что карабахское урегулирование основано вовсе не на одном лишь "праве на самоопределение", а международные посредники совсем даже не сидят в ожидании, когда осуществится "вековая мечта" армянских националистов и затянувшийся статус-кво плавно перетечет в признание результатов оккупации. Это была большая неожиданность для него. Оказалось, что урегулирование конфликта не вертится вокруг исключительно армянских интересов, как убеждали пропагандисты армян прежде. И даже больше - для интересов оккупантов в данном процессе есть масса угроз и подводных камней.

Выступая во вторник на встрече с журналистами, Никол Пашинян был явно растерян в тех моментах, что касались карабахского конфликта. Но старался держать "хвост пистолетом" и не показывать, что последнее заявление сопредседателей стало для него громом среди ясного неба. И не для него одного в Армении.

"Армения вовсе не предлагает изменить формат карабахского урегулирования, как это муссируется внутри страны и за ее пределами. И те, кто считает, что Армения предлагает изменить формат, они просто не знакомы с переговорным процессом", - заявил Пашинян армянским журналистам, считая, видимо, что нашел выход из неловкой ситуации, в которой оказался благодаря своему неразумному ультиматуму.

Никол попытался объяснить, что он на самом деле не предлагает ничего нового, а просто хочет "восстановления" формата. Но как это не называй, а речь именно об изменении формата, действующего четверть века. Прежние переговорщики не раз пытались заговорить о подключении к переговорам сепаратистов, но натыкались на непоколебимую позицию Баку. Почему Пашинян думает, что для него будет сделано исключение?

"Мы продолжим обсуждения с нашими партнерами по этой теме и попробуем это сделать, подкрепляя фактами, так как переговоры на то и нужны, чтобы слушать друг друга. А Армения уже продемонстрировала способность слушать собеседника, пробовать его понять и ожидает того же от оппонента", - сказал Пашинян.

В чем именно Армения продемонстрировала способность понять Азербайджан? Самим Пашиняном и членами его команды было неоднократно и явно в расчете на внутреннюю аудиторию заявлено, что ни о каком возврате территорий речи быть не может. То есть оккупанты не намерены выводить войска даже из окружающих НК семи районов, не говоря уже о самом Нагорном Карабахе. "Ни пяди земли", - заявил недавно, находясь на оккупированных территориях, глава СНБ Ванецян. Те же слова произносили и другие чиновники.

И потому совершенно неясно, в какой именно части вопроса Пашинян продемонстрировал хотя бы попытку пойти навстречу азербайджанской стороне. Похоже, что вопрос возврата семи районов считающий себя тонким дипломатом Никол вздумал заменить торгом вокруг формата. "Если партнеры считают, что позиция армянской стороны слишком жесткая, мы можем ее немного ослабить, но подобное поведение должно быть проявлено и со стороны оппонента, иначе разговора просто не получится", - невинно заявил он журналистам в Ереване.

Все понятно? Более чем. Тема формата - это своеобразный предмет спекуляций, который вовсе не случайно был подброшен Ереваном. Цель - увести тему территорий на дальний план и, отказавшись после долгих препирательств от нового формата, продемонстрировать, что армяне пошли на огромную уступку и теперь ждут чего-то от Баку.

Кстати, последнее заявление сопредседателей Минской группы не на шутку напугало пребывающего "не в теме" Пашиняна. Он даже обратился за консультацией к соратнику Сержа Саргсяна Налбандяну, чтобы тот объяснил ему, что происходит. Ведь сам Никол думал, что мир полностью на стороне Армении и заинтересован в поддержании ее претензий на азербайджанские земли. Так же он был уверен, что его провокация относительно формата переговоров найдет поддержку у посредников, но прогадал.

В этой связи не лишним будет напомнить выдержку из опубликованного несколько дней назад доклада Госдепартамента США, в котором отмечается, что "сепаратисты при поддержке Армении продолжают контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих районов Азербайджана".

В Армении постарались искать в этом обличающем Ереван фрагменте нечто выгодное для оккупантов, но все эти попытки выглядели очень неуклюже. Потому что в реальности данный пункт доклада Госдепа говорит только о том, что США признают территориальную целостность Азербайджана, считают оккупированные Арменией территории принадлежащими нашей стране. Кроме того, что важно - в докладе конкретно обозначена ответственность Армении за оккупацию и поддержание статус-кво.

Это все, что Николу Пашиняну стоит знать о карабахском урегулировании.

Зульфугар Ибрагимов