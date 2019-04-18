Коллектив театра "Йуг" встретил с радостью распоряжение Президента Ильхама Алиева
18 апреля 2019 08:35 256
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О продолжении мер по развитию азербайджанских театров" от 17 апреля 2019 года было встречено с радостью со стороны коллектива государственного театра "Йуг", сообщает Trend со ссылкой на театр, передает Day.Az.
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