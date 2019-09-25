25 сентября состоялось открытие Центра транспортного обмена "Короглу" Бакинского транспортного агентства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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