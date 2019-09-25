https://news.day.az/politics/1159617.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра транспортного обмена "Короглу" в Баку 25 сентября состоялось открытие Центра транспортного обмена "Короглу" Бакинского транспортного агентства.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра транспортного обмена "Короглу" в Баку
25 сентября состоялось открытие Центра транспортного обмена "Короглу" Бакинского транспортного агентства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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