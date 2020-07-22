Турецкая нация будет поддерживать братский Азербайджан во всех его решениях, принимаемых в правом деле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении говорится: "Армения должна покинуть оккупированные азербайджанские земли, и турецкая нация будет поддерживать братский Азербайджан во всех его решениях, принимаемых в правом деле".

Отмечается, что препятствующая миру и игнорирующая международное право захватническая политика Армении, которая уже много лет оккупирует азербайджанские земли, решительно осуждается:

"Армения должна положить конец своей агрессивной позиции и покинуть оккупированные азербайджанские земли", - говорится в заявлении.