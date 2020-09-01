"Они сидят на нашей шее уже 300 лет!"

На очередную армянскую статейку российская аудитория ответила волной уже не скрываемого раздражения и усталости от армянского всеприсутствия и вседозволенности.

Армянские авторы пытались разжалобить россиян, вбивая в наши головы свою версию ответа на волнующий всех вопрос: "почему армяне не хотят жить в Армении?".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армянские авторы вынуждены признать, что "в России и США живет больше армян, чем в Армении. Всего за пределами родины в мире живет больше 5 миллионов армян (это еще автор поскромничал), это самый большой показатель в мире". Эти же авторы сообщают, что в США проживает более миллиона армян, в основном они живут в Калифорнии. Лос-Анджелес - эпицентр диаспоры. А Глендейл - полностью армянский город. Почти, как Краснодар и Сочи...

"Те, кто живет в Америке давно, возвращаться домой, как правило, не спешат. Зато не жалеют усилий, чтоб перевезти к себе всех, кто еще остается дома. Не встав на ноги как следует, зовут родных и близких. Ни большие расстояния, ни трудности жизни, ни психологические сложности переезда армян не смущают", - увлеченно пишет армянский автор.

Зато всех остальных смущает и напрягает, почему так много армян проживает на территории других стран, в том числе в России, почему их становится все больше и их аппетиты и требования начинают угрожать территориальной целостности стран, которым не повезло понравиться кочующему армянскому этносу.

Лучше всех на этот вопрос отвечают в массах, простые люди, не стесненные политическими условностями. И если многие российские чиновники потакают армянам, потому что те хорошо умеют приручать и прикармливать нужных людей, то обыватели заинтересованы как раз в обратном. Потому что если армянам становится хорошо, то всем остальным вокруг обязательно станет плохо.

Люди пишут:

Андрей Зарубкин

"Недавно на российском телевидении показали демонстрацию армян на черноморском побережье России. Они размахивали армянскими знамёнами и называли российское побережье Кавказа и Абхазию входящими в состав "Великой Армении". Генеральную прокуратуру России недавно очистили от армянской группировки".

Света Иванова

"Через несколько лет они говорить будут и доказывать, что Лос-Анжелес и Калифорния их земли".

Роман Игошин

"Месяца три назад Платошкин и армянский политолог Гаяне в передаче Соловьева заявили, что нужно Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовскую область назвать армянскими автономиями. У Соловьева челюсть упала".

Мимо проходил

"А зачем жить в Армении, когда есть Сочи".

Наталия Лурье

"5 миллионов, вы серьезно? Их только во всей России столько, если не больше. Греция, Италия, Германия, они везде, а вы только о США и России. Они даже в Турции живут и не парятся".

Асхат Темиров

"Армяне не привыкли жить в одном месте. Они обязательно должны кочевать, потому что у них это в крови. Вообще-то они кочевники. Ранее они жили в Индии. Часть переехала в Сирию, Персию, Турцию, Ливию. После войны России с Османской империей в 1828 году с помощью России армяне переселились в Город Иреван (нынче Ереван)".

Александр Беляевский

"...да и в Москве начинается с ними напряженка, кинулся в поликлиники, забиты армянами в прямом смысле... да и организация приема для них по одному месту... и все хотят получить инвалидность... очередной ХОМУТ на шею Россиян, хотя они и так 300 лет сидят".

Владимир Дятленко

"Зачем работать в Армении, если можно драть три шкуры с отдыхающих в Сочи? Они вытеснили русское население с кавказского берега, теперь осваивают Крым".

IGOR

"Сочи уже столица Армении. Там армян больше, чем где-то".

sergey sorokin

"Я не против, если они все из России в Америку переедут".

М

"Это политика ермянская! Живите в других странах, выходите замуж или женитесь с другими нациями и плодитесь как можно больше!"

Максим

"Армяне прекрасно знают, что нынешняя так называемая "Армения" не их земля, и никогда их и не была. Земля армянам подарена Российской Империей, отнятая от Ираванского ханства Азербайджана по Туркменчайскому мирному договору в 1827 году. Концентрируя армян в регионе (их вывозили из Ирана, Ближнего Востока и из регионов Турции), преследовалась цель остановить пантюркизм и Ислам, так как армяне по вере христиане. Потому армян не привязывает в эти земли ничего, это не исконные земли армян. Нынешняя "армения" построена на костях азербайджанцев. Потому уезжают на все четыре стороны света, лишь бы подальше от гнилой истории".

Еруслан Байков

"В нищей Армении армянам некого обманывать. Простых, честных россиян легко дурить, наживаться на них и скупать на наворованное все лучшее. Худшие дороги они нам строят. Они уже и в СМИ влезли. Как сказала Марго Симонян - "Если русским позволить честные выборы, они нас перевешают..."

Валентина Зардакова

"На Черноморском побережье во всех курортных городах проживает большое количество армян".

Иннокентий Шниперсон

"Давно пора сладкую парочку Симоньян-Кеосаян выслать на историческую родину, а то здесь только вредят и наживаются на русских".

Кафка Порчагин

"Чем лучше люди узнают армян, тем меньше у них вопросов к туркам".

Сергей Дмитриев

"Живу в Краснодарском крае, насмотрелся на этот этнос, ничего не пропагандирую, только личные наблюдения: не уважают культуру той страны, где живут, считают, куда они приехали, там Армения. Натуральные цыгане, проживают таборами, детишки наглые, воспитание армянское. Затем оккупируют поликлиники, сады и школы, и почему то им вся Россия должна".

Злобный тролль

"Армяне как тараканы - если один завёлся, то потом хрен выведешь!"

Ильдар Фазылов

"В Калифорнии Карабаха нет?"

В Калифорнии - пока нет. А вот в России не появится ли? Исключать не стоит...