Сегодня состоится заседание комитета парламента Азербайджана

Сегодня состоится онлайн-заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На повестке дня обсуждение законопроектов "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" и "О профессиональном образовании".

Также состоится обмен мнениями по текущим вопросам.