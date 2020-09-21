https://news.day.az/politics/1272494.html Сегодня состоится заседание комитета парламента Азербайджана
Сегодня состоится заседание комитета парламента Азербайджана
Сегодня состоится онлайн-заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На повестке дня обсуждение законопроектов "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" и "О профессиональном образовании".
Также состоится обмен мнениями по текущим вопросам.
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