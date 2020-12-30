Макрон пытается вывести Францию из Минской группы ОБСЕ

Своей проармянской политикой Франция ставит под сомнение целесообразность своего мандата в качестве сопредседателя Минской группе ОБСЕ, поскольку все члены этой организации обязаны сохранять нейтралитет.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов, комментируя новость о том, что Президент Франции Эммануэль Макрон во время войны отправлял премьер-министру Армении Николу Пашиняну смс-сообщения.

"Пользуясь своим мандатом Макрон выступает в роли адвоката армян. Теперь становится ясно, почему нагорно-карабахский конфликт столько лет не находил своего решения путем переговоров в соответствии с международным правом. Оказывается, урегулирование этого конфликта не входило в интересы страны-сопредседателя Франции", - заявил он.

По его словам, особое рвение Макрона во время Второй карабахской войны и его проармянские высказывания являются ни чем иным, как проявлением враждебной политикой Франции по отношению к Азербайджану.

"Решение Сената Франции о признании сепаратистской структуры на международно признанной территории Азербайджана, незаконные визиты французских депутатов в Ханкенди, попытки Макрона убедить лидеров других стран признать "независимость" Карабаха являются весомыми доказательствами того, что Франции нечего делать в МГ ОБСЕ.", - подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что Франция является врагом всего исламского мира.

"Правительство Франции поощряет исламофобские лозунги, карикатуры на Пророка Мухаммеда, запрещает носить хиджаб своим же гражданам, исповедующим ислам. Нельзя забывать о геноциде миллионов мусульман в африканских странах со стороны Франции. И сегодня в руководстве Франции царит истерика из-за становления Турции в мощную региональную державу. Все вышеперечисленное является наглядным доказательством того, что Франция является врагом всего исламского мира", - полагает он.

Наш собеседник также заметил, что Франция не может смириться с победой Азербайджана во Отечественной войне.

"Французские сенаторы и сам президент Макрон стали игрушкой в ​​руках армянского лобби. Они ведут себя как граждане Армении. Их политика стала настолько проармянской, словно будущее французского государства зависит от армян. Прискорбно, что политикой такой страны, как Франция, которая называет себя колыбелью демократии и центром мировой культуры, руководят армяне. В любой стране мира где проживают армяне, они стараются разжечь межэтнические конфликты. Одним из примеров является погромы на улицах Парижа, которые спонсирует армянское лобби. Если французское правительство будет продолжать свою проармянскую политику, страна обречена скатиться в анархию. Потому что от поддержки армян еще никто не выигрывал", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов