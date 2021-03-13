Мы рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

"В настоящее время Вооруженные силы Турции ведут напряженную борьбу за справедливость и интересы дружественных и братских стран".

Как передает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что для защиты справедливости и интересов дружественных и братских стран, и чтобы быть рядом с ними в их справедливой борьбе ведется напряженная борьба на севере Ирака, севере Сирии, в Ливии, Афганистане, Косово, Азербайджане и других регионах.