https://news.day.az/politics/1325112.html Мы рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе - Хулуси Акар
Мы рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе - Хулуси Акар
"В настоящее время Вооруженные силы Турции ведут напряженную борьбу за справедливость и интересы дружественных и братских стран".
Как передает Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он отметил, что для защиты справедливости и интересов дружественных и братских стран, и чтобы быть рядом с ними в их справедливой борьбе ведется напряженная борьба на севере Ирака, севере Сирии, в Ливии, Афганистане, Косово, Азербайджане и других регионах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре