Армяне Карабаха готовятся к интеграции в азербайджанское общество

Новые реалии в регионе, сформированные после триумфа азербайджанской армии по итогам 44-дневной войны прошлого года, потихоньку начинают отрезвлять армян. Спустя год после тяжелого поражения армяне Карабаха начали осознавать, что без Азербайджана у них нет экономического будущего, что рано или поздно интеграция в Азербайджан является неизбежной. Так, как сообщают армянские СМИ, в Ханкенди открылся первый центр азербайджановедения, где они смогут бесплатно обучаться азербайджанскому языку.

Таким образом, карабахские армяне де-факто признают необходимость сосуществования с Азербайджаном, ведь наша страна может обеспечить экономическое процветание Карабаха, что является неоспоримым фактом. Мирная интеграция в азербайджанский социум, вплоть до получения паспортов граждан Азербайджана - единственный путь к процветанию и хорошей жизни. И это неудивительно, ведь армянские жители Карабаха, которые до сих пор живут в нищете, видят, какими темпами идут строительные и восстановительные работы на освобожденных территориях и осознают, что светлое будущее для них возможно не в так называемой бесмыссленной идее "миацума", а лишь с азербайджанцами. Быстрое восстановление освобожденных территорий уже давно обсуждается в армянском сегменте соцсетей и, если прочитать комментарии, все они признают тот факт, что до Победы Азербайджана здесь ничего не строилось. Чаще всего можно заметить комментарии о том, как правительство Армении и "карабахский клан" только грабили и разрушали все на этих территориях, а вот азербайджанцы за год сделали намного больше, чем все армяне вместе взятые за 30 лет.

То, что делает сейчас Азербайджан на освобождённых территориях, находится в зоне пристального внимания международного сообщества, а также армянского населения Карабахского региона, которое продолжает жить в нищенских условиях. Жителям Ханкенди достаточно поднять голову, чтобы увидеть масштабы того, как восстанавливается Шуша. Ведь на восстановление только города Шуша Азербайджан тратит в несколько раз больше, чем весь мизерный бюджет сепаратистского режима. Через некоторое время в Шушу вернутся азербайджанские беженцы, по вечерам город засветится огнями, оттуда будут раздаваться музыка, смех, прибудут международные компании, откроются рабочие места.

А что же могут предложить взамен армянскому населению их лидеры? Ничего нового, кроме зависти и истерии. Уже армянское население испытывает проблемы со светом и водой, безработицой и отсутствием перспектив на будущее. Всё это, рано или поздно, приведёт к исходу и бегству. Обманывая свой народ, лидеры сепаратистов дают им несбыточные обещания, пытаясь этим держать народ в узде, не давая возможность начать процесс примирения и диалога. Скоро наступит зима и проблемы для армянских жителей Карабаха увеличатся во много раз. Автомобильное движение по Лачинскому коридору зависит от погодных условий, а в бюджете Армении нет средств, чтобы продолжать подкармливать сепаратистский режим и деньги, собранные зарубежной диаспорой, уже на исходе. Пустые обещания, которыми продолжают пудрить мозги армянскому населению, вроде нового водохранилища или электростанции, останутся просто словами, так как средств на это нет и врядли будут.

Тем временем, общеизвестный факт, что Азербайджан предлагает своим армянским гражданам широкие возможности для экономического развития, социальные и культурные проекты, которые позволят им жить процветая. В особенности после открытия Зангезурского коридора. Сколько бы армянские лидеры не скрывали от них правду, конфликт закончен, никакое давление и попытки реванша не смогут повернуть историю вспять. Если кому-то захочется еще раз испытать силу Азербайджанского железного кулака, то это будет для него катастрофой.

Поэтому армянское население Карабахского региона Азербайджана постепенно начинает осознавать, что есть только один путь: отбросив националистическую мишуру, стать добропорядочными гражданами Азербайджана, которые будут пользоваться благами мирной жизни, уважая Конституцию страны. Шуша стала символом Победы Азербайджанского народа, который сейчас, во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, идёт вперёд к достижению новых вершин, на пути восстановления разрушенных городов и сел, возвращения беженцев на родную землю. Весь азербайджанский народ готов сделать все необходимое, чтобы Карабах стал снова цветущим садом, мирным домом для всех его жителей.

М.Ахмедзаде