Азербайджанские и турецкие диаспорские организации расширяют сотрудничество

Расширяется сотрудничество азербайджанских и турецких диаспорских организаций.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, во встрече, проведенной председателем Госкомитета Фуадом Мурадовым в Лондоне с членами азербайджанской общины, приняли участие также руководитель Общества турецких школ и представители турецкой общины и наши соотечественники из Южного Азербайджана.

На встрече была отмечена необходимость взаимодействия азербайджанских и турецких диаспорских организаций в различных странах. Было подчеркнуто, что Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, также предусматривает тесное сотрудничество диаспор двух стран.

Отметим, что Государственный комитет по работе с диаспорой организовал в США и Германии совместные заседания азербайджанской и турецкой диаспор.