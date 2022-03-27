Напряженность в Карабахе будет сохраняться, пока не выполнен пункт №4 трехстороннего заявления

Основной причиной напряженности, возникшей в последние дни в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, является невыполнение в полной мере пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Сегодня СМИ сфокусировались на происходящем, однако нынешняя напряженность не исключительна, отметил он. Подобные ситуации периодически возникают в зоне временной ответственности РМК и будут продолжать возникать в силу невыполнения соответствующих пунктов трехстороннего заявления.

"В частности, пункта, касающегося разоружения и вывода из Карабаха всех армянских вооруженных формирований. Пункт 4 гласит: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Как видим, в заявлении не написано "Вооруженных сил Республики Армения", там речь идет об армянских вооруженных формированиях в целом. То есть относится данный пункт ко всем, в том числе различным незаконным вооруженным формированиям, которые все еще действуют на территории временной ответственности РМК", - подчеркнул Шафиев.

По мнению эксперта, мировое сообщество уже должно смириться и признать факт того, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена и мы сейчас осуществляем полное административное восстановление. Это наша цель, и российская миротворческая миссия должна служить именно этой цели - цели восстановления административного контроля. А для этого, отметил наш собеседник, должны быть выведены с этих территорий все армянские вооруженные формирования.

"У армян есть стратегически два выбора. Первый - реинтеграция в азербайджанское общество и правовое поле Азербайджана. Второй - те, кто с этим не согласен, должны покинуть страну. Баку дает армянам такой выбор. К сожалению, азербайджанцы, проживающие в Армении, такого выбора не имели. Так что выбор за азербайджанскими гражданами армянского происхождения. Им решать и выбирать - заново интегрироваться в азербайджанское общество или же уехать в Армению. И на то, и на другое у них есть право", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева