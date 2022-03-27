Язык ультиматумов оставьте для Армении

Автор: Акпер Гасанов

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации появился провокационный текст. В нем говорится о том, что "с 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

"Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB 2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта ФУРУХ (Парух). В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", указывается в заявлении МО РФ.

Как видим, перед нами яркий пример откровенно провокационного действия со стороны российского оборонного ведомства. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с текстом трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В нем нет никакого "Нагорного Карабаха" в качестве подписанта этого документа. Есть Азербайджан, Россия и Армения. Но МО РФ делает вид, что не в курсе этого. Оно открыто проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

"Для обеспечения восстановления и стремительного развития обладающего особым богатым историко-культурным наследием, живописной природой древнего Карабахского региона, включая Агдамский, Шушинский, Физулинский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский районы и город Ханкенди, а также относящиеся к Карабахскому региону Агджабединский и Бардинский районы, важно также создать новый Карабахский экономический район", говорится в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года.

Как видим, МО РФ делает вид, что не в курсе Указа главы нашего государства. По сути, российская сторона поощряет карабахский сепаратизм и терроризм ровно также, как в свое время поддерживала сепаратизм и терроризм в Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье, а потом и в Донецкой и Луганской областях Украины. Чем все это кончилось? Августовской российско-грузинской войной в 2008 году. А теперь и большой российско-украинской войной.

Азербайджан, имеющий мощную военно-политическую поддержку со стороны братской Турции, никому не советует выбирать в диалоге с нами язык провокаций и шантажа. Ответ будет жестким и отрезвляющим. В этом могли убедиться и в Армении, экс-глава МО которой по фамилии Тоноян, до 44-дневной войны, грезил новыми захваченными территориями Азербайджана. В итоге, разгромленной и униженной оказалась армянская армия, а премьер-министр РА Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

В пункте 4 которого черным по белому прописано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Ничего этого в реальности нет. Причем, это признает и МО РФ! В своем неуместном заявлении оно открыто пишет про то, что "нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB 2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха".

Но в том-то и дело, что никаких вооруженных формирований Нагорного Карабаха быть не должно. И именно российские миротворцы обязаны были заняться решением этого вопроса. О чем официальный Баку сигнализировал не раз. Но воз был и ныне там. Армянские боевики, назовем вещи своими именами, обстреливали нашу территорию и в итоге терпению нашему пришел конец. Азербайджанская армия вынуждена была сделать то, что обязаны были осуществить российские миротворцы.

Так что, их претензии к нам неуместны. А угрозы бессмысленны. Им лучше обратить взор на армянских боевиков, обеспечив выполнение заявления, под которым стоит и подпись президента России Владимира Путина. Увы, мы не раз уже видели, мягко говоря, удивительные действия со стороны российских миротворцев. К примеру, в ноябре прошлого года армянский террорист Норайр Мирзоян 1975 года рождения на блокпосте Дашалты у города Шуша бросил гранату в азербайджанских и российских военных.

Сразу возник резонный вопрос- почему у него имелась боевая граната? Российские миротворцы, а это зона их прямой ответственности, обязаны была изъять у армян, проживающих на временно не подконтрольных Азербайджану территориях все оружие. В том числе и боевые гранаты. Как видим, не изъяли. Сколько именно не изъяли, сколько ещё боевых гранат, автоматов с патронами и прочего оружия осталось у карабахских армян? Нет точного ответа на этот вопрос. Хотя ответ на него должен быть таким- ни одной единицы оружия не осталось у карабахских армян. Увы, на практике все обстоит иначе.

Учитывая все это и видя совершенно неуместный тон нынешнего заявления МО РФ, официальному Баку нужно будет проявить твердость, жесткость в данном вопросе. В этой связи еще раз напомню, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года есть пункт 4. В котором написано: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

То есть, юридические основания для того, чтобы в указанный срок попросить российских военнослужащих, что называется, с вещами на выход, у Азербайджана есть. И поведение российского оборонного ведомства лишь подтверждает эту мысль. С тем лишь дополнением, что уже сейчас МО РФ убедится в том, что ошиблось, выбрав неуместный тон диалога с нашей страной.