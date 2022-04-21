Армяне есть, вариантов нет: чего не хотят признавать "реваншисты"?

Автор: Акпер Гасанов

Неспособность учиться даже на собственных ошибках является причиной всех уже имевших место и будущих бед и потрясений в рядах армянских "реваншистов". Придумав миф о собственной значимости, важности в глазах граждан собственной страны и даже всего мира, эти лопнувшие мыльные пузыри большой политики пытаются убедить себя в том, что сказка может стать былью.

Вот и сейчас, громогласно объявив о начале "общенациональной акции протеста", эти господа и дамы в итоге сетуют на то, что нет никакой массовости на их мероприятии. К примеру, некая Карин Тоноян, именующаяся инициатором движения "5165", задается вопросом: неужели во всей в Армении нет 100 тысяч человек, чтобы выйти и прогнать Никола Пашиняна, которого она называет "турком"? И тут я позволю себе ремарку.

"Турками" в Армении называют как турок, так и азербайджанцев. Применительно к армянину слово "турок" используется, как "предатель". Одного этого достаточно, чтобы понять, насколько глубока и неизлечима тюркофобия в Армении. Она передается из поколения в поколение. На ненависти к туркам и азербайджанцам растят маленьких армян. Им вбивают в голову мифы про "Армению от моря до моря", то есть приучают к территориальным претензиям к соседям.

А еще, им вбивают в голову мысль о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Неспроста же второй президент РА Роберт Кочарян произнес эту человеконенавистническую фразу. Сейчас Кочарян и члены его кружка мечтателей о "реванше" оскорбляют действующего премьер-министра РА безостановочно. При этом, сам Кочарян в свое время крайне жестоко реагировал на что-то не понравившееся ему.

В частности, в ночь на 25 сентября 2001 года в ереванском кафе "Арагаст" был убит гражданин Грузии 43-летний член АРФ "Дашнакцутюн" Погос Погосян. Это произошло после того, как он обратился к тогдашнему президенту Армении Роберту Кочаряну с приветствием "Привет, Роб". Согласно материалам уголовного дела, его избил в туалете кафе телохранитель Кочаряна Агамал Арутюнян. В Армении все прекрасно помнят эти времена. И потому посылают "реваншистов" в дальние дали.

Вот и во вторник вечером лидер парламентской фракции "Честь имею", экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян вновь провел шествие по улицам Еревана со своими сторонниками. Знаете, сколько было этих самых сторонников? Всего пара сотен человек. Они прошлись по центру Еревана и вернулись на площадь Свободы, по дороге призывая граждан присоединиться к их акции. А в ответ- тишина.

После такого фиаско Ванецян заявил, что будет продолжать сидячую акцию протеста на центральной площади Еревана, так как у него есть "четкий план действий". В принципе, у долго развешивавшего лапшу на уши армянского народа в ходе 44-дневной войны, небезызвестного Арцруна Ованнисяна тоже был "четкий план действий". Состоял он в том, чтобы врать своему народу, а потом соскочить, признав, что имеет место "тактическое отступление" армянской армии.

Безусловно, акции "реваншистов" также закончатся "тактическим отступлением". Или "отрицательным ростом". В крайнем случае "наступлением назад". А потом Ванецян, Тоноян и все прочие дамы и господа из кжука лопнувших пузырей, будут утверждать, что именно в этом и состоял их "четкий план действий". Плюс, конечно же, они будут сетовать на то, что "армянский народ уже не тот".

В реальности, армянский народ не изменился. Изменились обстоятельства. В свое время Никол Пашинян сумел поднять подавляющее большинство граждан РА для поддержки своих акций протеста, пройдя не по центру Еревана, как Ванецян, а из Гюмри до столицы РА, все увеличивая число своих сторонников. Произошло это потому, что армяне ненавидели Сержа Саргсяна и весь "карабахский клан" слишком очевидно и сильно.

Сейчас, даже после поражения в 44-дневной войне, к Пашиняну такой ненависти в глазах подавляющего большинства армян нет. Куда большего презрения заслуживают, с их точки зрения, все те же персонажи, что ныне пытаются прийти к власти. То есть, "реваншисты". И они могут сколько угодно возмущаться тем, что их крики и призывы остаются проигнорированными гражданами РА. Криком делу не поможешь. Собственно, не только криком, ничем уже делу не поможешь.Если под делом понимать попытки убедить армян в том, что "реванш" возможен.