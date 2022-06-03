Армяне совершили вандализм в Карабахе

В отчете Государственного департамента США приводятся данные о азербайджанских мечетях, разрушенных армянами в период оккупации.

Как передает Day.Az, в отчете Госдепартамента о религиозной свободе в мире за 2021 год приведена информация со ссылкой на представителей гражданского общества, Программу развития ООН и правительство Азербайджана.

Отмечено, что в результате масштабного минирования возвращенных Азербайджаном территорий доступ к подавляющему большинству из сотен религиозных объектов в поселках и селах стал невозможным, а степень ущерба, нанесенного этим объектам, может годами оставаться невыясненной.

В отчете говорится, что примерами повреждения религиозных памятников являются снос мечети Гаджи Алекпера XIX века в Физулинском районе, Джума-мечеть в Агдаме, в отношении которой совершен вандализм путем нанесения надписей на армянском языке и алтарь которой изрешечен пулями.

Согласно отчету, кладбища по всему Агдаму, в том числе историческое и священное кладбище Имарет Гарванд и городская Аллея шехидов, были обезображены, разграблены или разрушены.



Добавлено, что западные дипломаты, побывавшие на Аллее шехидов в Агдаме, рассказали, что в могилах, где были захоронены тела, имелись дыры и что была только одна надгробная плита, и она была разбита.