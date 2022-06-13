Без диалога Баку и Еревана регион останется пороховой бочкой, которую будут использовать посторонние

Основная цель протестных акций в Армении - это борьба за власть. Карабахская тема - только повод для мобилизации определенной части населения.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Никол Пашинян вынужден лавировать между различными группами влияния, так или иначе задействованными в карабахской теме. Это и внутренние, и внешние факторы. Отметим, что внутренняя обстановка в Армении турбулентна, но не настолько уж критична, как заявляют в кулуарах сами организаторы протестов, публично обвиняющие Пашиняна в предательстве, "сдаче Карабаха", и игнорировании "интересов страны". Акции протестов более рассчитаны на внешнее потребление, дабы показать Азербайджану и другим заинтересованным сторонам, что, дескать, тема Карабаха "не закрыта", Армения еще "возьмет свое" и т.п. Как пояснил мне в личной беседе авторитетный представитель армянской диаспоры из Москвы, протестные акции в Армении - это не только работа "карабахского клана", там задействованы и дашнаки, и иностранные структуры и персоналии. Есть медиа-ресурсы, которые транслируют на весь мир "единую позицию армянского народа по Карабаху". Я имею в виду, прежде всего, "Еркир Медиа". А этой "единой позиции", по большому счету, нет.

Свежий пример - утром 10 июня, колонна протестующих направилась к правительственному комплексу, где было официально заявлено проведение заседания министров иностранных дел стран-участниц Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Для чего? Сугубо для внешнего потребления.

И, кроме т.н. гражданского общества в протестных акциях участвуют, пусть и не официально, действующие представители государственных институтов Армении. И бывшие влиятельные чиновники, включая членов семей, также рвущихся к власти. В том числе, имеющие тесные связи с российскими структурами власти, с диаспорой, включая западную.

Конечно, Пашиняну приходится лавировать между различными силами. И делать его козлом отпущения за то, что мирное урегулирование идет медленно, было бы не правильно. Он, скорее, жертва обстоятельств.

А пока шаг вперед, два шага назад.

Основная цель протестных акций в Армении - это борьба за власть. Карабахская тема - это повод для мобилизации определенной части населения. Сейчас идет попытка формирования т.н. гражданского общества, которое и дальше будут "накачивать" финансовым, медийным и прочим ресурсом. Искать поддержку у противников Пашиняна за рубежом. Переворот организовать дело не хитрое. А как добиться признания власти, которая пришла незаконным путем?

Пашинян, на самом деле, готов уже сам уйти в отставку в любой момент. Стадия борьбы за власть для него сейчас уже не приоритет, но никаких гарантий сохранения свободы и жизни, в случае добровольного ухода с поста, никто ему пока не предлагает. Кстати, те, кто претендуют на его место, в том числе, опираясь на уличные протесты, вообще неприемлемы. Ни как переговорщики, ни как партнеры для сотрудничества. Причем, не только с Азербайджаном, но и с теми представителями российской власти, которые радеют за национальные интересы моей страны. А такие есть. И они внимательно мониторят процесс. Вот Патрушев в Ереван собрался.

Я же без посещения страны, мониторинга процесса точные прогнозы протестного потенциала не делаю. А пока в Ереване по мне явно не соскучились.

Поддержка, действительно, не масштабная. Основная часть армянского населения пакует чемоданы. И, согласно популярной сейчас в Армении поговорке, стартует от "холодного Севана к теплым пляжам США". Армения стоит на пороге масштабной демографической катастрофы. И с учетом большого количества мигрантов из России может поменяться и состав населения в самой моноэтничной постсоветской стране.

Многим армянам не понятно, почему те в Ереване, кто кричат сейчас об "исконно армянских землях" Карабаха ничего не сделали для того, чтобы превратить эти земли в экономически процветающие? Сама Армения за период независимости не добилась успехов, а провластные элиты проедали гуманитарную помощь и тратили наследство, оставшееся от СССР. Мы знаем известных армянских бизнесменов в России, которые вылезли из грязи в князи на распиле гуманитарки. Еще и российских коррумпированных губеров на этом раскрутили как "великих политиков и управленцев". Потому и массовой поддержки протестам нет. Народ не верит в искренность намерений.

Процесс поствоенного урегулирования идет. Хоть и медленно. Создана общая рабочая группа по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, национальные комиссии с данной повесткой. А это важный шаг на пути к подписанию мирного договора. Есть успехи в логистических вопросах. Но меня лично беспокоит другое. На сегодняшний день общество и Армении, и Азербайджана еще не оправилось от памяти о кровавых событиях. Без общественного диалога любой договор - пустая формальность. Мастерство переговорщика, будь то дипломат, общественный деятель, ученый, в том и заключается, чтобы в самой сложной ситуации найти коридоры для налаживания диалога. Через авторитетных персоналий, которые настроены на взаимодействие, пусть даже основная часть населения этого не хочет. Через диалоговые структуры. Я видела, как даже Куба успешно сформировала в США пул сторонников диалога даже среди представителей властей. И это дело не одного поколения применительно к армяно-азербайджанской переговорной теме.

Армения и Азербайджан - соседние страны. И диалог необходим. Иначе, будет вечная пороховая бочка, которую будут использовать в своих интересах другие страны.

Лейла Таривердиева