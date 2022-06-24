После 44-дневной войны Азербайджану стало проще противостоять армянским провокациям в России

Как известно, на днях в Москве разгорелся очередной скандал, спровоцированный местным армянством. Армяне попытались провести в Государственном музее искусства народов Востока выставку некоего Эдмонда Петросяна под названием "Мистерии из Нагорного Карабаха". Когда об этом стало известно азербайджанской стороне, были задействованы необходимые каналы, и от названия выставки остались только "Мистерии", а местом рождения художника был указан Ханкенди. То есть восторжествовала справедливость и международное право. Потому что, как неоднократно предупреждал Баку, административной единицы "Нагорный Карабах" и топонима "Степанакерт" на территории нашей страны официально больше не существует.

Исключение из названия выставки понятия "Нагорный Карабах" - это блестящая работа азербайджанских дипломатов, сказала в беседе с Day.Az директор павильона Азербайджана на ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова. Кстати говоря, отметила она, именно в сфере дипломатии Азербайджан одержал ключевые победы еще 30 лет назад. Именно на эти дипломатические победы опирался Азербайджан, настаивая на резолюциях о выводе армянских войск и непризнании тогда "Нагорного Карабаха" ни одной из стран мира.

По словам Кадыровой, важно, что МИД реагирует оперативно на такие вещи. Важно также то, что сложилась конъюнктура, которая позволяет решать такие вопросы быстро.

"Но я хочу обратить внимание на два очень важных момента, которые за этим стоят. Первый - это авторитет Президента Ильхама Алиева как безупречного дипломата. Второй - это мужество азербайджанского солдата, который ценой своей жизни восстановил справедливость. Нужно сказать, что сегодня, после 44 дневной войны, после подписания союзнической декларации, Азербайджан вышел на новый уровень регионального лидера, и с этим нельзя не считаться. Опираясь на авторитет президентов двух стран, на их очень конструктивные и хорошие отношения, проводить работу такого уровня становится гораздо легче", - отметила Кадырова.

Говоря о том, какие цели преследовала армянская сторона, устраивая провокацию и понимая, что Азербайджан этого так просто не оставит, наша собеседница напомнила, что в России очень сильно армянское лобби и это ни для кого не секрет. В СМИ, культурной повестке и даже экспертном сообществе сплошь засилье проармянских участников. Они ведут работу и открыто и подковерно. Поэтому, если работа ведется на среднем уровне, находятся лоббисты, которые продвигают эту повестку, а когда все выходит на поверхность, руководство музеев, парков и так далее вынуждено бывает все исправлять.

"Конечно, они знали реакцию, именно эта реакция им и была нужна. Это их метод и стиль работы. Это во-первых. Продавливать свое, не обращая внимание на международные нормы, на законы и на заявления иногда даже глав государств. Это некий стиль низшей прослойки общества, "беспредельщиков" - что хочу, то и творю. Это как сравнить лихие 90-е и теперешние дни. Тогда можно было не обращаться в милицию, потому что порой выяснялось, что она с бандитами заодно. До недавнего времени армянам все удавалось, с ними заигрывали, не били больно за такие выходки. Сейчас это уже становится невозможным.

Во вторых, армянская диаспора должна на что-то жить, им надо показать работу. Показатель их работы - вот такой вот уровень деструктивных заявлений и выпадов", - сказала наша собеседница.

На вопрос "не вдохновляет ли местных армян продолжающееся употребление на российском ТВ не существующих уже на территории Азербайджана топонимов", Саадат Кадырова заметила, что вдохновлять можно таланты на шедевры, а тут простое заигрывание на уровне Карабаса Барабаса, то есть хозяина-кукловода и кукол на веревочках. Кадырова еще раз подчеркнула, что в СМИ России много экспертов проармянского формата, которые таким образом отрабатывают свой хлеб по принципу "просто бизнес - ничего личного".

В качестве примера директор павильона Азербайджана привела сюжет, недавно прошедший на канале РТ.

Напомним, что сюжет был посвящен Азербайджану, в том числе освобожденным территориям, и содержал неожиданно объективный подход, над которым чаще берет верх пресловутый "баланс", выражающийся в откровенно проармянском перекосе.

По словам Саадат Кадыровой, у многих вызвал удивление тот факт, что, рассказывая о свадьбе дочери Национального героя Азербайджана и гази Отечественной войны, журналист не уточнил, кто эти счастливые молодожены, с какой стати государство дарит им квартиру и почему в стране их так чествуют и любят.

"Из сюжета следовало, что этих ребят любят, потому что они русские, а квартиру дарят просто так. Да, в Азербайджане любят всех одинаково: русских, лезгин, татар, талышей, евреев и всех других. Но тут главное, что молодые - дети обеих карабахских войн, священных для каждого азербайджанца любой национальности. Все граждане страны, независимо от национальной принадлежности, готовы встать как один за свою землю. Невеста - дочь героя Первой Карабахской войны, а жених - сам участник 44-дневной Отечественной войны, сражавшийся за свое Отечество и получивший тяжелое ранение. Кстати, в том же сюжете, рассказывая о разрушениях на освобожденных землях, корреспондент так и не решился назвать того, кто же все это сотворил. Почему на российском ТВ не говорят о варварском отношении армянских оккупантов к земле, к культурным объектам Азербайджана? Все же и так на поверхности... Я бы посоветовала СМИ РФ, если хотят помочь в достижении мира между двумя своими союзникам, направить свою работу на создание условий для взаимодействия Азербайджана и Армении. Для армян это точно будет куда лучше подобного "баланса".

Все это, конечно, рано или поздно произойдет, но будет продвигаться со скрипом. Такие вопросы в одночасье не решаются. Хотя, если учесть, как Азербайджан умеет решать проблемы, нет ничего невозможного. Если уж он за короткие сроки решил вопрос с оккупацией своих территорий (в исторических масштабах это очень быстро), то и с этими вопросами разберется", - резюмировала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева