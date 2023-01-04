Аморализм "Шарли Эбдо":"Je suis separatiste" или "Je suis Ruben"?

Автор: Акпер Гасанов

Libertе, Égalitе, Fraternitе - лозунг французской буржуазной революции конца XVIII века, он был основан на идее французских просветителей об естественных правах человека, он отражал стремление народных масс и основных групп буржуазии покончить с феодальным строем, королевским абсолютизмом, сословными привилегиями дворянства и духовенства.

Спустя столетия мы видим , что все во Франции сильно девальвировало. Политики давно стали рупорами представителей крупного бизнеса, вместо королевского абсолютизма главенствует абсолютизм выдвинутых во власть посредственностей, привилегии для "высшей касты" никуда не делись, а свобода обрела форму вседозволенности и пошлости.

Ярким подтверждением последнего является якобы сатирический журнал "Шарли Эбдо". Почему якобы? Да потому, что их "шутки" - это аморализм, готовность играть на болезненных чувствах людей. Вспомнил я об этом символе французской безнравственности в свете статьи в этом издании. В ней утверждается, что "война в Украине заставила забыть об угрозе, нависшей над Арменией и Нагорным Карабахом".

Замечу, что не впервые этот журнал затрагивает украинскую тематику. На обложке одного из выпусков "Шарли Эбдо" была карикатура - автомобиль с довольным французом. Под капотом вместо лошадиных силы украинских рабов. Подпись гласит: "Два евро за литр бензина. Катайтесь на украинцах, это бесплатно!". Вот такой "юмор" у французов. Безнравственный, чудовищный и не имеющий никакого отношения к свободе слова.

Но на сей раз журнал превзошел сам себя. В статье в "Шарли Эбдо" озвучен призыв "мобилизоваться в пользу армян". Уже забавно. Осталось только увидеть новую акцию от этого издания. Например, раздачу маек с надписью "Je suis separatiste" или "Je suis Ruben". Ведь, , по сути, авторы статьи предлагают защитить именно карабахских сепаратистов и их , присланного из Москвы, олигарха Рубена Варданяна.

Защитить, чтобы карабахские сепаратисты и далее занимались грабежом природных ресурсов Азербайджана в Карабахском экономическом районе нашей страны, где расположены золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли". Какое, однако, странное восприятие справедливости у журналистов "Шарли Эбдо"!

Они снова пишут ахинею, демонстрируя свою полнейшую политическую безграмотность и уподобляясь Шарикову, который рассуждал о переписке Энгельса с Каутским. Потому что это право любого государства - препятствовать сепаратизму и грабежу его природных богатств. Впрочем, от журнала, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, осознанно совершая провокацию в отношении мусульман, ничего иного и ждать не стоило.

Там безнравственность и аморализм - это профессиональное кредо. При этом, как-то деликатно обходится реально смешная тема потуг политического лиллипута , президента Франции Эмануэля Макрона, играть роль "гиганта мысли". При желании , "Шарли Эбдо" вполне мог бы нарисовать карикатуру на того, чье имя больше ассоциируется на с главой крупной европейской страны, а с героиней эротического фильма с Сильвией Кристель в главной роли.

Мсье Макрон так усердно пытается ублажить и Россию, и Украину, что напрашивается и иная карикатура с подписью о том, как сложно и рыбку съесть и не на что не сесть. Наконец, можно вспомнить о том, сколь бесплодными оказались попытки Макрона помочь Армении. В частности, он же участвовал в четырехсторонней встрече в Праге. Азербайджан милостиво согласился допустить его за стол переговоров.

И что в итоге? А в итоге, Армения потерпела очередное фиаско, подтвердив свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. А значит - Ханкенди и все те места, где карабахскими сепаратистами ведется незаконная добыча природных ископаемых, являются территорией нашей страны.

И, повторюсь, крошка Эммануэль никак не помог Армении. Он вообще был смешон и жалок на фоне президентов Азербайджана и Турции. Вот он - готовый сюжет для карикатуры в "Шарли Эбдо". Но, как видим, там предпочитают не видеть леса за деревьями, сконцентрировавшись на защите карабахских сепаратистов. Что же, ничего удивительного. Осталось только дождаться, когда свой голос за Армению и заложников Рубена Варданяна в Ханкенди подадут представительницы самой древней профессии. Да, той самой, о которой вспоминаешь, глядя на "творчество" дам и господ из "Шарли Эбдо".